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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за соревнований по триатлону

4 июля 2023, 05:41
Фото: 1MI
Центральные улицы в Екатеринбурге будут перекрыты в связи с проведением соревнований по триатлону IRONSTAR. Мероприятие состоится 22 июля 2023 года.

Так, на протяжении всего дня будут перекрыты улицы Дзержинского, Бориса Ельцина, Ленина, Татищева, Толмачева, Царская, Пирогова, Мельникова, Репина, Крауля, Металлургов, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На этих же улицах нельзя будет продавать алкогольные напитки с восьми утра до двух часов дня. Кроме того, в этот день с 00:00 до 23:00 запретят парковать автомобили на площади 1905 года.

Напомним, ночью 17 июля 2023 года в Екатеринбурге перекроют некоторые дороги из-за проведения Крестного хода.

Дороги Екатеринбурга перекроют на время Крестного хода
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мероприятие#Соревнования#Улицы#Перекрытие дорог#Запрет#Ограничение движения#Парковка#Свободное время
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