Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за соревнований по триатлону

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Так, на протяжении всего дня будут перекрыты улицы Дзержинского, Бориса Ельцина, Ленина, Татищева, Толмачева, Царская, Пирогова, Мельникова, Репина, Крауля, Металлургов, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На этих же улицах нельзя будет продавать алкогольные напитки с восьми утра до двух часов дня. Кроме того, в этот день с 00:00 до 23:00 запретят парковать автомобили на площади 1905 года.
Напомним, ночью 17 июля 2023 года в Екатеринбурге перекроют некоторые дороги из-за проведения Крестного хода.