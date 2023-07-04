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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

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В Екатеринбурге мать мальчика с болезнью СМА отказывается показывать его врачам

4 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мама трехлетнего ребенка Миши Бахтина, к которого диагностирована болезнь СМА, разрушающая мышцы, не хочет показывать мальчика специалистам.

При этом родители требуют поставить ему препарат «Спинраза». По словам министра Свердловской области Андрея Карлова, препарат куплен для малыша и ждет его в аптечном пункте, пишет ЕАН.

Отмечается, что в учреждениях Свердловской области сейчас нет ни одного специалиста, который готов сделать укол ребенку с редким заболеванием. Причина — в стране нет подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после препарата «Золгенсма», отметил Карлов. Поэтому важно провести заседание консилиума.

Министр добавил, что мальчик не наблюдался в медучреждениях более года. Поэтому медики не в курсе, в каком состоянии он находится. А родители не желают взаимодействовать с медработниками.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Ребенок#Заболевание#Укол#Препарат#Редкая болезнь#Здоровье
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