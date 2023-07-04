В Екатеринбурге полицейский проигнорировал пять звонков и попал под суд

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Звонки поступили в полицию в ночь на 29 мая 2022 года. Звонившая женщина пожаловалась, что к ней пристают 10 человек «неславянской внешности» на улице Грибоедова. Меньше чем через 10 минут она снова позвонила и сказала, что они избивают мужчину. Потом она позвонила еще раз с этим же сообщением, а затем последовало два новых звонка, но уже об убийстве, сообщает Baza.
На звонки в ту ночь отвечал майор Вадим Ахтаров. После каждого звонка он не предпринял никаких действий. Пострадавший в тот день был избит настолько, что прохожие думали, что он скончался на месте. Однако его госпитализировали, а умер он уже через несколько дней.
Причина отсутствия реакции со стороны майора следствию до сих пор не ясна. После случившегося его уволили из полиции, но вскоре он восстановился там через суд и даже получил компенсацию.
Однако вскоре МВД все же выиграли суд и смогли уволить майора. А теперь ему предъявили обвинение.