В Екатеринбурге полицейский проигнорировал пять звонков и попал под суд

Звонки поступили в полицию в ночь на 29 мая 2022 года. Звонившая женщина пожаловалась, что к ней пристают 10 человек «неславянской внешности» на улице Грибоедова. Меньше чем через 10 минут она снова позвонила и сказала, что они избивают мужчину. Потом она позвонила еще раз с этим же сообщением, а затем последовало два новых звонка, но уже об убийстве, сообщает Baza.