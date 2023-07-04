Врачи в Свердловской области спасли женщину с 33% ожогами тела

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:41
Женщина решила развести огонь с помощью жидкости для розжига. Однако из-за порыва ветра огонь задел ее кисти рук, ноги, шею, живот и лицо. Свердловчанку отвезли в Краснотурьинский медцентр, где ей оказали экстренную помощь, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Врачи провели горожанке противошоковую терапию. Также ее поместили в ожоговую кровать, которая поспособствовала быстрому заживлению ожогов, рассказала замглавврача Краснотурьинской больницы Светлана Чайкина.
Для лечения женщины на вертолете были доставлены сотрудники Центра медицины катастроф. На оказание медпомощи ушел месяц, в течение которого пострадавшей сделали несколько операций, в том числе пересадку кожи. Недавно свердловчанку выписали домой.
Напомним, недавно в Свердловской области врачи спасли ребенка младенческого возраста, у которого было внутреннее кровотечение.