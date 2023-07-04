tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Изображение материала

Врачи в Свердловской области спасли женщину с 33% ожогами тела

4 июля 2023, 05:41
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
38-летнюю женщину из Карпинска, у которой было 33% ожога по телу, спасли свердловские врачи.

Женщина решила развести огонь с помощью жидкости для розжига. Однако из-за порыва ветра огонь задел ее кисти рук, ноги, шею, живот и лицо. Свердловчанку отвезли в Краснотурьинский медцентр, где ей оказали экстренную помощь, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Врачи провели горожанке противошоковую терапию. Также ее поместили в ожоговую кровать, которая поспособствовала быстрому заживлению ожогов, рассказала замглавврача Краснотурьинской больницы Светлана Чайкина.

Для лечения женщины на вертолете были доставлены сотрудники Центра медицины катастроф. На оказание медпомощи ушел месяц, в течение которого пострадавшей сделали несколько операций, в том числе пересадку кожи. Недавно свердловчанку выписали домой.

Напомним, недавно в Свердловской области врачи спасли ребенка младенческого возраста, у которого было внутреннее кровотечение.

Младенца с внутренним кровотечением спасли врачи из Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Подольске врачи спасли женщину от «удушающей» простудыСорвавшегося с крыши пенсионера спасли в больнице АсбестаВ Первоуральске медики спасли беременную и ее ребенка после ДТП
#Свердловская область#18+#Происшествия#Инцидент#Пострадавшая#Ожоги#Лечение#Врачи#Медицина#Больница#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
Сегодня, 00:43
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Вчера, 06:58
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Вчера, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Вчера, 07:19