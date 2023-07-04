Выпущена трехрублевая монета к 300-летию Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Монета диаметром 39 миллиметров изготовлена из серебра. На ее лицевой стороне выгравированы герб РФ, товарный знак монетного двора в Санкт-Петербурге, а также масса драгоценного металла, рассказали в пресс-службе Центробанка.
На обороте изображены герб Екатеринбурга, здание городской администрации, камень с ящеркой и вид на небоскреб «Исеть». Монета вышла тиражом 5000 штук.
По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, данная монета станет частью наследия, сохраняемого потом нумизматами.
Напомним, недавно была выпущена монета Нижнего Тагила номиналом 10 рублей, на которой изображены «Рабочий и танкист».