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Выпущена трехрублевая монета к 300-летию Екатеринбурга

4 июля 2023, 14:19
Фото: Telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова
Банк выпустил монету номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию Екатеринбурга. Монета поступила в обращение 4 июля 2023 года.

Монета диаметром 39 миллиметров изготовлена из серебра. На ее лицевой стороне выгравированы герб РФ, товарный знак монетного двора в Санкт-Петербурге, а также масса драгоценного металла, рассказали в пресс-службе Центробанка.

На обороте изображены герб Екатеринбурга, здание городской администрации, камень с ящеркой и вид на небоскреб «Исеть». Монета вышла тиражом 5000 штук.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, данная монета станет частью наследия, сохраняемого потом нумизматами.

Напомним, недавно была выпущена монета Нижнего Тагила номиналом 10 рублей, на которой изображены «Рабочий и танкист».

Выпущена монета Нижнего Тагила с изображением «Рабочего и танкиста»
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