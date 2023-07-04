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Заблудившийся грибник сломал ногу и провел ночь в лесу под Нижним Тагилом

4 июля 2023, 04:34
Фото: «Центр защиты населения»
Житель Нижнего Тагила, отправившийся в лес за грибами, сломал ногу и провел в лесу всю ночь. Инцидент произошел 2 июля 2023 года за 1,5 километра от садов «Сокол».

Мужчина к утру добрался до места, где была мобильная связь, и позвонил в 112. К пострадавшему выехала поисково-спасательная группа. Вскоре мужчина был найден, рассказали в «Центре защиты населения».

Фото: «Центр защиты населения»

Спасатели наложили шину на поврежденную ногу свердловчанина и сделали конструкцию, чтобы мужчину можно было транспортировать на квадроцикле. После транспортировки грибника отдали медикам со скорой помощи.

Напомним, 22 мая 2023 года в лесу под Березовским заблудился молодой человек. Вскоре его нашли сотрудники поискового отряда и отвезли домой.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Происшествия#Перелом ноги#Лес#Грибник#Пострадавший#Спасатели#Скорая помощь#18+#Елизавета Зиборова
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