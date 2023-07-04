Заблудившийся грибник сломал ногу и провел ночь в лесу под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:34
Мужчина к утру добрался до места, где была мобильная связь, и позвонил в 112. К пострадавшему выехала поисково-спасательная группа. Вскоре мужчина был найден, рассказали в «Центре защиты населения».
Спасатели наложили шину на поврежденную ногу свердловчанина и сделали конструкцию, чтобы мужчину можно было транспортировать на квадроцикле. После транспортировки грибника отдали медикам со скорой помощи.
Напомним, 22 мая 2023 года в лесу под Березовским заблудился молодой человек. Вскоре его нашли сотрудники поискового отряда и отвезли домой.