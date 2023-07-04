Заведующая детсада в Верхней Салде оштрафована на 10 тысяч за побег ребенка с занятий

Ребенок находился без присмотра во время занятий по развитию речи. Воспитательница не сразу заметила, что ребенка нет в группе. На то, что мальчик ушел из садика, не обратил внимание и сотрудник ЧОП, который должен мониторить записи с камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.