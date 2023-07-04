Заведующая детсада в Верхней Салде оштрафована на 10 тысяч за побег ребенка с занятий

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:58
Ребенок находился без присмотра во время занятий по развитию речи. Воспитательница не сразу заметила, что ребенка нет в группе. На то, что мальчик ушел из садика, не обратил внимание и сотрудник ЧОП, который должен мониторить записи с камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Вскоре после ухода малыш пришел к своему дому и стал звать родителей, находясь у подъезда. Родители обратились в полицию, сообщив об отсутствии надзора педагогов за ребенком.
В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента и возбудили административное дело. В результате по постановлению прокуратуры была оштрафована заведующая детского сада.
Напомним, в июле 2022 года в Верхней Салде шестилетний мальчик убежал из детского сада, решив навестить свою бабушку. Его нашли спустя два часа после побега. Воспитательнице и заведующей были выписаны штрафы за оставление ребенка без присмотра.