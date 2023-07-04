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Заведующая детсада в Верхней Салде оштрафована на 10 тысяч за побег ребенка с занятий

4 июля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Заведующей детского сада в Верхней Салде назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что трехлетний воспитанник самовольно покинул территорию учреждения. Инцидент произошел утром 22 мая 2023 года.

Ребенок находился без присмотра во время занятий по развитию речи. Воспитательница не сразу заметила, что ребенка нет в группе. На то, что мальчик ушел из садика, не обратил внимание и сотрудник ЧОП, который должен мониторить записи с камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Вскоре после ухода малыш пришел к своему дому и стал звать родителей, находясь у подъезда. Родители обратились в полицию, сообщив об отсутствии надзора педагогов за ребенком.

В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента и возбудили административное дело. В результате по постановлению прокуратуры была оштрафована заведующая детского сада.

Напомним, в июле 2022 года в Верхней Салде шестилетний мальчик убежал из детского сада, решив навестить свою бабушку. Его нашли спустя два часа после побега. Воспитательнице и заведующей были выписаны штрафы за оставление ребенка без присмотра.

6-летний мальчик решил увидеться с бабушкой и сбежал из детского сада в Верхней Салде
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