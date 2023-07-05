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18-летняя девушка упала с моста в Тавде и погибла

5 июля 2023, 07:34
Фото: 1MI
В Тавде местная жительница по имени Вероника погибла, упав с моста. Инцидент произошел 4 июля.

Свидетелем ее смерти стал таксист, с которым ехала погибшая. В какой-то момент она попросила остановить машину у моста, оставила в салоне вещи и вышла, сказав, что скоро вернется. Сначала Вероника шла медленно, а затем побежала. Таксист бросился за ней, но девушка упала с моста, рассказала Е1 местная жительница.

Спасти Веронику не удалось. Знакомые девушки считают, что она не смогла пережить смерть близкого человека — мамы, которая умерла 17 июня.

В Следственном комитете происшествие комментировать отказались.

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#Анна Григорьева#Мост#Падение#Смерть#Происшествия#Свердловская область
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