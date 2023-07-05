18-летняя девушка упала с моста в Тавде и погибла

Свидетелем ее смерти стал таксист, с которым ехала погибшая. В какой-то момент она попросила остановить машину у моста, оставила в салоне вещи и вышла, сказав, что скоро вернется. Сначала Вероника шла медленно, а затем побежала. Таксист бросился за ней, но девушка упала с моста, рассказала Е1 местная жительница.