18-летняя девушка упала с моста в Тавде и погибла

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Свидетелем ее смерти стал таксист, с которым ехала погибшая. В какой-то момент она попросила остановить машину у моста, оставила в салоне вещи и вышла, сказав, что скоро вернется. Сначала Вероника шла медленно, а затем побежала. Таксист бросился за ней, но девушка упала с моста, рассказала Е1 местная жительница.
Спасти Веронику не удалось. Знакомые девушки считают, что она не смогла пережить смерть близкого человека — мамы, которая умерла 17 июня.
В Следственном комитете происшествие комментировать отказались.