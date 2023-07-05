6-летнего Далера похоронили в Екатеринбурге

На памятнике дата смерти мальчика не указана. На траурной церемонии присутствовало множество неравнодушных горожан и волонтеров, пишет «Ural Mash».



По словам присутствующих на похоронах, из родственников пришел только двоюродный брат мальчика. У него есть претензии к опекунше Веронике Наумовой, но к органам опеки он их не имеет. Представителей опеки на похоронах не было.



Мулла провел прощальный обряд и попросил женщин не ехать на кладбище, так как это несовместимо с мусульманскими обычаями.