6-летнего Далера похоронили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На памятнике дата смерти мальчика не указана. На траурной церемонии присутствовало множество неравнодушных горожан и волонтеров, пишет «Ural Mash».
По словам присутствующих на похоронах, из родственников пришел только двоюродный брат мальчика. У него есть претензии к опекунше Веронике Наумовой, но к органам опеки он их не имеет. Представителей опеки на похоронах не было.
Мулла провел прощальный обряд и попросил женщин не ехать на кладбище, так как это несовместимо с мусульманскими обычаями.
Ранее сообщалось что биологическая мама Далера заявила, что на похоронах присутствовать не будет, а память о сыне сохранится в фотографиях на ее телефоне.