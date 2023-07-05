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6-летнего Далера похоронили в Екатеринбурге

5 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прошли похороны 6-летнего Далера, чье тело с декабря лежало в гараже. Похороны прошли у мечети Абу-Ханифа на улице Репина. На них присутствовали сотни людей.

На памятнике дата смерти мальчика не указана. На траурной церемонии присутствовало множество неравнодушных горожан и волонтеров, пишет «Ural Mash».

По словам присутствующих на похоронах, из родственников пришел только двоюродный брат мальчика. У него есть претензии к опекунше Веронике Наумовой, но к органам опеки он их не имеет. Представителей опеки на похоронах не было.

Мулла провел прощальный обряд и попросил женщин не ехать на кладбище, так как это несовместимо с мусульманскими обычаями.

Ранее сообщалось что биологическая мама Далера заявила, что на похоронах присутствовать не будет, а память о сыне сохранится в фотографиях на ее телефоне.

Биологическая мать погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга не приедет на похороны
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#Екатеринбург#Похороны#Ребенок#Органы опеки#Опекун#Происшествия#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Елена Озерова
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