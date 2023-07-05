9-летний мальчик бежал к маме через дорогу и попал под машину в Ирбите

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Рядом с местом ЧП был пешеходный переход, тем не менее мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Ребенок получил серьезные травмы и оказался в реанимации. Известно, что мальчик бежал, чтобы встретить маму с остановки.
В целом в регионе зафиксирован всплеск ДТП с участием детей. За полгода произошло 153 ДТП, в которых трое детей погибли и еще 162 травмировались, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Еще одна авария с ребенком произошла в Екатеринбурге. На улице Шефской водитель сбил 12-летнего мальчика. У ребенка диагностировали переломом руки и травму живота. Мама пострадавшего рассказала, что ребенок торопился домой с прогулки, поэтому решил сократить свой путь, перейдя дорогу в неположенном месте.
Еще одна авария произошла Нижнем Тагиле. 13-летний подросток ехал по краю дороги. Однако по этой же дороге ехала машина и оба транспортных средства столкнулись. Мальчика госпитализировали. Водитель пояснил, что подросток ехал по встречке и не реагировал на его звуковые сигналы.