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9-летний мальчик бежал к маме через дорогу и попал под машину в Ирбите

5 июля 2023, 13:44
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
В Ирбите машина сбила 9-летнего мальчика, перебегающего через дорогу. Это произошло на трассе «Горбуновское — Байкалово –Ирбит».

Рядом с местом ЧП был пешеходный переход, тем не менее мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Ребенок получил серьезные травмы и оказался в реанимации. Известно, что мальчик бежал, чтобы встретить маму с остановки.

В целом в регионе зафиксирован всплеск ДТП с участием детей. За полгода произошло 153 ДТП, в которых трое детей погибли и еще 162 травмировались, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Еще одна авария с ребенком произошла в Екатеринбурге. На улице Шефской водитель сбил 12-летнего мальчика. У ребенка диагностировали переломом руки и травму живота. Мама пострадавшего рассказала, что ребенок торопился домой с прогулки, поэтому решил сократить свой путь, перейдя дорогу в неположенном месте.

Еще одна авария произошла Нижнем Тагиле. 13-летний подросток ехал по краю дороги. Однако по этой же дороге ехала машина и оба транспортных средства столкнулись. Мальчика госпитализировали. Водитель пояснил, что подросток ехал по встречке и не реагировал на его звуковые сигналы.

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#ДТП#Авария#Дети#ПДД#Происшествия#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#Елена Озерова
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