9-летний мальчик бежал к маме через дорогу и попал под машину в Ирбите

Еще одна авария с ребенком произошла в Екатеринбурге. На улице Шефской водитель сбил 12-летнего мальчика. У ребенка диагностировали переломом руки и травму живота. Мама пострадавшего рассказала, что ребенок торопился домой с прогулки, поэтому решил сократить свой путь, перейдя дорогу в неположенном месте.



Еще одна авария произошла Нижнем Тагиле. 13-летний подросток ехал по краю дороги. Однако по этой же дороге ехала машина и оба транспортных средства столкнулись. Мальчика госпитализировали. Водитель пояснил, что подросток ехал по встречке и не реагировал на его звуковые сигналы.