tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Изображение материала

«Атомайз» позволяет инвестировать в жилье без покупки квартиры

5 июля 2023, 18:51
Фото: 1MI
Платформа «Атомайз», которая входит в компанию «Интеррос», впервые представила новый тип финансовых активов — «цифровые квадратные метры». Эти активы связаны с рыночной стоимостью недвижимости и обеспечивают защиту вложенного капитала.

Цифровые финансовые активы от компании «Джи-групп» привязаны к цене одного квадратного метра недвижимости, пишет сайт ko.ru. Общий объем выпуска составляет 50 миллионов рублей. Инвестиционный инструмент доступен для всех типов инвесторов, включая неквалифицированных.

В практическом плане это работает следующим образом: если стоимость квадратного метра увеличивается на 9% после продажи (то есть ниже номинала), то инвестор все равно получает обещанную прибыль. Если же цена выросла больше номинала в 10%, то и доход инвестора возрастает соответственно.

Компания объясняет, что это первый в России инвестиционный инструмент на недвижимость с полной защитой капитала и гарантированной доходностью. Информация о владельце автоматически регистрируется в распределенном реестре платформы «Атомайз» — профильного оператора, который действует под надзором Центробанка России.

Генеральный директор платформы Екатерина Фроловичева уверена, что цифровые квадратные метры могут стать популярным инструментом для инвестирования. По словам гендиректора компании «Джи-групп» Линара Халитова, эти активы предоставляют возможность инвестировать в недвижимость тем, кто хочет ее приобрести, но не планирует перепродажу или регистрацию прав собственности.

Группа «Интеррос» считает «цифровые квадратные метры» новым, удобным и технологичным способом привлечения ликвидности. За год объем выпуска цифровых финансовых активов в России превысил миллиард рублей.

В 2021 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах. Платформа «Атомайз» первой получила разрешение Банка России на управление информационными системами ЦФА. В настоящее время операторами информационных систем, выпускающих ЦФА, являются также «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-банк.

Подпишитесь
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Сегодня, 11:41
Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»
Сегодня, 11:15
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
Вчера, 10:01
Ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 13:49
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:14