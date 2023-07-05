«Атомайз» позволяет инвестировать в жилье без покупки квартиры

В практическом плане это работает следующим образом: если стоимость квадратного метра увеличивается на 9% после продажи (то есть ниже номинала), то инвестор все равно получает обещанную прибыль. Если же цена выросла больше номинала в 10%, то и доход инвестора возрастает соответственно.