«Атомайз» позволяет инвестировать в жилье без покупки квартиры

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Цифровые финансовые активы от компании «Джи-групп» привязаны к цене одного квадратного метра недвижимости, пишет сайт ko.ru. Общий объем выпуска составляет 50 миллионов рублей. Инвестиционный инструмент доступен для всех типов инвесторов, включая неквалифицированных.
В практическом плане это работает следующим образом: если стоимость квадратного метра увеличивается на 9% после продажи (то есть ниже номинала), то инвестор все равно получает обещанную прибыль. Если же цена выросла больше номинала в 10%, то и доход инвестора возрастает соответственно.
Компания объясняет, что это первый в России инвестиционный инструмент на недвижимость с полной защитой капитала и гарантированной доходностью. Информация о владельце автоматически регистрируется в распределенном реестре платформы «Атомайз» — профильного оператора, который действует под надзором Центробанка России.
Генеральный директор платформы Екатерина Фроловичева уверена, что цифровые квадратные метры могут стать популярным инструментом для инвестирования. По словам гендиректора компании «Джи-групп» Линара Халитова, эти активы предоставляют возможность инвестировать в недвижимость тем, кто хочет ее приобрести, но не планирует перепродажу или регистрацию прав собственности.
Группа «Интеррос» считает «цифровые квадратные метры» новым, удобным и технологичным способом привлечения ликвидности. За год объем выпуска цифровых финансовых активов в России превысил миллиард рублей.
В 2021 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах. Платформа «Атомайз» первой получила разрешение Банка России на управление информационными системами ЦФА. В настоящее время операторами информационных систем, выпускающих ЦФА, являются также «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-банк.