Банк ДОМ. РФ представил рейтинг городов — лидеров по открытию вкладов

По среднему вкладу, который составляет 790 тысяч рублей, в лидерах оказались Москва, Калининград и Ростов-на-Дону. Кроме этого, высокие позиции в рейтинге заняли Казань, Екатеринбург и Уфа. Далее следуют Тула, Красноярск и Новосибирск. 39% клиентов предпочитают размещение средств на депозите сроком на 1 год, 28% – на полгода, 15% — на 3 года и 9% – на 3 месяца.