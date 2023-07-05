Банк ДОМ. РФ представил рейтинг городов — лидеров по открытию вкладов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По среднему вкладу, который составляет 790 тысяч рублей, в лидерах оказались Москва, Калининград и Ростов-на-Дону. Кроме этого, высокие позиции в рейтинге заняли Казань, Екатеринбург и Уфа. Далее следуют Тула, Красноярск и Новосибирск. 39% клиентов предпочитают размещение средств на депозите сроком на 1 год, 28% – на полгода, 15% — на 3 года и 9% – на 3 месяца.
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил рост интереса к вкладам в банке более чем в полтора раза по сравнению с таким же периодом 2022 года. Специалист объясняет это текущим состоянием рынка: стабилизацией процентных ставок по сберегательным продуктам и возвращением людей к сберегательной модели поведения граждан.
«Большая часть клиентов предпочитают диверсифицировать портфель, комбинируя классический срочный вклад с накопительным счетом с возможностью пополнения и снятия без ограничений», – рассказал Алексей Косяков.
Самый высокий интерес среди клиентов Банка ДОМ.РФ наблюдается к такому банковскому продукту, как вклад-конструктор «Мой Дом». Этот сервис позволяет самостоятельно выбирать подходящие для клиента условия с учетом его потребностей, а также действующих подходов к размещению вкладов.
В этом году средний возраст вкладчика составляет 53 года, в июле прошлого года — 59 лет. В 95% случаев клиенты размещают средства в рублях. Однако в этом году стали набирать популярность вклады в юанях. По сравнению с 2022 годом количество таких вкладов выросло в 3,5 раза.
С более подробной информацией об условиях оформления депозитных продуктов можно ознакомиться по ссылке. Также здесь можно подать заявку.