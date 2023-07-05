Били и снимали на видео: девятилетнего ребенка жестоко избили в лагере в Тугулыме

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Подростки избивали младшеклассника, снимали его штаны, связывали и писали на нем гадости, а также снимали все действия на видеокамеру. Девочки мазали ребенка пастой, пока он спал, обливали шампунем, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам мамы пострадавшего ребенка, вожатый знал об издевательствах, однако никак на них не реагировал. Лагерь сейчас проверяют сотрудники полиции и прокуратуры.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге компания девочек избила сверстницу на улице, одна из обидчиц снимала происходящее на телефон. По факту инцидента в полиции проведут проверку.