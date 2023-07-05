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Били и снимали на видео: девятилетнего ребенка жестоко избили в лагере в Тугулыме

5 июля 2023, 15:26
Фото: Midjourney

Банда подростков била и унижала на камеру мальчика в лагере в Свердловской области

Девятилетнего мальчика жестоко избила компания подростков 11-15 лет в лагере «Гурино» в Тугулыме.

Подростки избивали младшеклассника, снимали его штаны, связывали и писали на нем гадости, а также снимали все действия на видеокамеру. Девочки мазали ребенка пастой, пока он спал, обливали шампунем, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Фото: Telegram-канале «Урал Мэш»

По словам мамы пострадавшего ребенка, вожатый знал об издевательствах, однако никак на них не реагировал. Лагерь сейчас проверяют сотрудники полиции и прокуратуры.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге компания девочек избила сверстницу на улице, одна из обидчиц снимала происходящее на телефон. По факту инцидента в полиции проведут проверку.

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