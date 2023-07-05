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Братья Андреасяны снимут для ТНТ продолжение сериала про Букиных из Екатеринбурга

5 июля 2023, 09:22
Фото: Midjourney
Братья Сарик и Гевонд Андреасяны займутся съемкой продолжения сериала «Счастливы вместе» про семью Букиных.

Информацию о предстоящих съемках ситкома подтвердили на телеканале ТНТ, передает издание «Канобу». Известно, что планируется выпустить 10 эпизодов о жизни российской семьи, проживающей в Екатеринбурге. С момента выхода последнего сезона «Счастливы вместе» прошло 10 лет. Первая серия вышла в 2006 году.

В съемках примет участие прежний основной актерский состав — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. С ними будут работать режиссеры братья Сарик и Гевонд Андреасяны. О том, кто напишет сценарий и займется постановкой, информации пока нет.

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