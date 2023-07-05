Братья Андреасяны снимут для ТНТ продолжение сериала про Букиных из Екатеринбурга

В съемках примет участие прежний основной актерский состав — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. С ними будут работать режиссеры братья Сарик и Гевонд Андреасяны. О том, кто напишет сценарий и займется постановкой, информации пока нет.