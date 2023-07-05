Братья Андреасяны снимут для ТНТ продолжение сериала про Букиных из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Информацию о предстоящих съемках ситкома подтвердили на телеканале ТНТ, передает издание «Канобу». Известно, что планируется выпустить 10 эпизодов о жизни российской семьи, проживающей в Екатеринбурге. С момента выхода последнего сезона «Счастливы вместе» прошло 10 лет. Первая серия вышла в 2006 году.
В съемках примет участие прежний основной актерский состав — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. С ними будут работать режиссеры братья Сарик и Гевонд Андреасяны. О том, кто напишет сценарий и займется постановкой, информации пока нет.