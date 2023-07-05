Чемпионат по танцам с собаками пройдет в Екатеринбурге

Так, в одном ринге выйдут джек-рассел-терьер, ньюфаундлер и папильон. При этом возраст собак, которые будут выступать на мероприятии, от 9 месяцев до 11 лет. А возраст участников-людей — от 10 до 63 лет, рассказала судья международной категории по танцам с собаками Инна Баранова.