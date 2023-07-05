Чемпионат по танцам с собаками пройдет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В Чемпионате будут участвовать 60 пар. Среди участников-собак выступят представители 26 пород, а также участие примут и беспородные животные. Судьи будут оценивать пары по их артистичности, мастерству и рассказанной истории в танце, рассказали в пресс-службе Российской Кинологической Федерации.
Так, в одном ринге выйдут джек-рассел-терьер, ньюфаундлер и папильон. При этом возраст собак, которые будут выступать на мероприятии, от 9 месяцев до 11 лет. А возраст участников-людей — от 10 до 63 лет, рассказала судья международной категории по танцам с собаками Инна Баранова.
Напомним, 28 мая 2023 года в Нижнем Тагиле на Театральной площади состоялся танцевальный флешмоб. Мероприятие организовала одна из местных жительниц.