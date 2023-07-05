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Чемпионат по танцам с собаками пройдет в Екатеринбурге

5 июля 2023, 03:38
Фото: Российская Кинологическая Федерация
В Екатеринбурге состоится Чемпионат Российской кинологической федерации по танцам с собаками. Мероприятие пройдет 8 июля 2023 года.

В Чемпионате будут участвовать 60 пар. Среди участников-собак выступят представители 26 пород, а также участие примут и беспородные животные. Судьи будут оценивать пары по их артистичности, мастерству и рассказанной истории в танце, рассказали в пресс-службе Российской Кинологической Федерации.

Фото: Российская Кинологическая Федерация

Так, в одном ринге выйдут джек-рассел-терьер, ньюфаундлер и папильон. При этом возраст собак, которые будут выступать на мероприятии, от 9 месяцев до 11 лет. А возраст участников-людей — от 10 до 63 лет, рассказала судья международной категории по танцам с собаками Инна Баранова.

Напомним, 28 мая 2023 года в Нижнем Тагиле на Театральной площади состоялся танцевальный флешмоб. Мероприятие организовала одна из местных жительниц.

Тагильчане устроили танцы на площади перед Драматическим театром
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Чемпионат#Танцы#Собаки#Мероприятие#Породы#Участники#Общество#Животные
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