Дефицит федбюджета РФ достиг 2,402 трлн рублей в первом квартале 2023 года

Общий объем доходов уменьшился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5 678,2 триллиона рублей, пишет 360tv.ru. Поступления от нефтегазовой отрасли сократились на 1,8 раза, составляя 18,2%. Расходы за год увеличились на 37,9% и составили 8,08 триллиона рублей. Счетная палата также отметила, что в марте произошло положительное изменение в динамике промышленного производства, однако за весь квартал было зафиксировано сокращение на 0,9%. ВВП снизился на 1,9%, потребительские цены выросли на 1,7%, а инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,9% в конце 2022 года до 3,5% в конце марта. Кроме того, российская валюта ослабла по отношению к доллару, и средний курс за три месяца составил 72,7 рубля. Министерство финансов оценило дефицит за январь–май 2023 года в размере 3,41 триллиона рублей, превышая доходы, которые они оценили в более чем 9,8 триллиона рублей.