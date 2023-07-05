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Диоксид азота превысил норму в 1,5 при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 5 июля

5 июля 2023, 06:35
Фото: tagilcity.ru
Во время замеров воздуха 5 июля возле тагильского вокзала прибор зафиксировал превышение диоксида азота в 1,5 раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +27 градусов и северo-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Также в городе до 7 июля действует режим НМУ.

После текущих замеров, которые показали наличие в воздухе диоксида азота, оказалось, что вещество превышает норму в воздухе в 1,5 раза. Показатель составил 0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3.

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза 5 июляДиоксид азота превысил норму в 1,5 раза 5 июля
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза 5 июля
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Выбросы#Диоксид азота#Замеры#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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