Доходы бюджета в 28 миллиардов разделило свердловское Заксобрание

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Рост поступлений произошел за счет налога на прибыль. В начале лета он составил 85,4 млрд рублей, а это выше на 26 млрд рублей, чем годом ранее и на 23 млрд рублей — прогноза текущего года.
Дополнительные деньги были получены за счет акцизов, субсидий и межбюджетных трансфертов. В итоге прогноз по доходам регионального бюджета на этот год составит 382,6 млрд, по расходам — 402,2 млрд.
9 млрд рублей планируют направить на повышение зарплат бюджетников, 5 миллиардов — на обновление городского транспорта, строительство и ремонты дорог, 800 млн — обеспечение пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
Еще 2 млрд выделят для строительства соцобъектов. Еще 2 млрд будет выделено на нужды здравоохранения.