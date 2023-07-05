tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

Доходы бюджета в 28 миллиардов разделило свердловское Заксобрание

5 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Свердловской области Заксобрание одобрило изменение бюджета региона на этот год. Доходы и расходы увеличились на 28,2 млрд рублей.

Рост поступлений произошел за счет налога на прибыль. В начале лета он составил 85,4 млрд рублей, а это выше на 26 млрд рублей, чем годом ранее и на 23 млрд рублей — прогноза текущего года.

Дополнительные деньги были получены за счет акцизов, субсидий и межбюджетных трансфертов. В итоге прогноз по доходам регионального бюджета на этот год составит 382,6 млрд, по расходам — 402,2 млрд.

9 млрд рублей планируют направить на повышение зарплат бюджетников, 5 миллиардов — на обновление городского транспорта, строительство и ремонты дорог, 800 млн — обеспечение пригородных железнодорожных перевозок в регионе.

Еще 2 млрд выделят для строительства соцобъектов. Еще 2 млрд будет выделено на нужды здравоохранения.

Дополнительные 450 тысяч выделят из бюджета Нижнего Тагила на утилизацию биоотходов
Узнать подробнее
#Бюджет#Деньги#Зарплаты#Строительство#Экономика#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
Вчера, 00:43
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
«Детский хоккей ощутит потерю»: директор ФОКа о смерти тагильского тренера
Вчера, 06:48
Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ
Вчера, 09:23
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
Вчера, 03:30