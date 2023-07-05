Драгоценности на 26 млн рублей экс-депутата Госдумы выставлены на продажу

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Торги объявила компания «Ювелиры Урала», входившая в группу предприятий экс-депутата. Выставлено 14 лотов. Там представлены драгоценности из серебра, золота и дорогостоящих камней.
В общей сложности все драгоценности весят 155 килограммов. Это следует из данных сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Объявление о проведении торгов появилось 3 июля. Аукцион состоится в закрытом режиме. Заявки будут приниматься в период с 10 июля по 15 октября.
Отмечается, что помимо прочего в качестве лотов выставлено 39 золотых браслетов стоимостью 1,2 млн рублей, 35 брошей (555 тысяч рублей), десять серебряных браслетов и многое другое.