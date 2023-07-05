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Драгоценности на 26 млн рублей экс-депутата Госдумы выставлены на продажу

5 июля 2023, 07:30
Фото: 1MI
На продажу выставлены драгоценности бывшего депутата Государственной думы Валерия Язева на общую сумму 26 миллионов рублей.

Торги объявила компания «Ювелиры Урала», входившая в группу предприятий экс-депутата. Выставлено 14 лотов. Там представлены драгоценности из серебра, золота и дорогостоящих камней.

В общей сложности все драгоценности весят 155 килограммов. Это следует из данных сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Объявление о проведении торгов появилось 3 июля. Аукцион состоится в закрытом режиме. Заявки будут приниматься в период с 10 июля по 15 октября.

Отмечается, что помимо прочего в качестве лотов выставлено 39 золотых браслетов стоимостью 1,2 млн рублей, 35 брошей (555 тысяч рублей), десять серебряных браслетов и многое другое.

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#Елена Озерова#Драгоценности#Продажа#Торги#Ювелирные изделия#Экономика#Свердловская область
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