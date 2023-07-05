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Двое мужчин в Первоуральске осуждены за похищение человека и вымогательство

5 июля 2023, 16:54
Фото: 1MI
Двое злоумышленников похитили человека и вымогали у него 50 тысяч рублей в 2022 году.

Мужчины подобрали на улице чей-то телефон, на который чуть позже стали приходить сообщения от неизвестного, который желал приобрести наркотическое средство. Свердловчане сделали фальшивую упаковку наркотика, спрятали ее около кинотеатра и по телефону сообщили о закладке, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Когда потерпевший забрал «закладку», к нему подошел один из злоумышленников и, представившись полицейским, попросил сесть к нему в автомобиль, где сидел его сообщник. Далее мужчины стали вымогать у пострадавшего 50 тысяч рублей, при этом угрожая и избивая его по голове. Горожанин попросил нападавших проехать с ним до дома его родственника, чтобы взять у него деньги, однако его дома не оказалось.

Тогда осужденные, вооружившись ножом, стали угрожать пострадавшему убийством и увезли его в квартиру, где стали его избивать. Вскоре свердловчанин позвонил своему брату и попросил привезти деньги. Когда подельники их получили, они отпустили потерпевшего.

Суд Первоуральска приговорил одного подсудимого к шести годам лишения свободы, а другого к семи годам. Также с обоих осужденных взыскали компенсацию в пользу потерпевшего в размере 100 тысяч рублей с каждого.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге мужчина силой затащил девушку в машину и увез ее. Позже, благодаря видеозаписи случившегося одного из очевидцев, полицейские сумели вычислить похитителя. Оказалось, муж увез свою супругу, с которой ранее они поругались.

В Екатеринбурге мужчина похитил девушку и увез ее на машине
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#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#Криминал#Осужденные#Похищение человека#Вымогательство#Угрозы#Суд#Приговор#Преступление#Свердловская область#Первоуральск
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