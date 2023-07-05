Двое мужчин в Первоуральске осуждены за похищение человека и вымогательство

Когда потерпевший забрал «закладку», к нему подошел один из злоумышленников и, представившись полицейским, попросил сесть к нему в автомобиль, где сидел его сообщник. Далее мужчины стали вымогать у пострадавшего 50 тысяч рублей, при этом угрожая и избивая его по голове. Горожанин попросил нападавших проехать с ним до дома его родственника, чтобы взять у него деньги, однако его дома не оказалось.