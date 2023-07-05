Двое мужчин в Первоуральске осуждены за похищение человека и вымогательство

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Мужчины подобрали на улице чей-то телефон, на который чуть позже стали приходить сообщения от неизвестного, который желал приобрести наркотическое средство. Свердловчане сделали фальшивую упаковку наркотика, спрятали ее около кинотеатра и по телефону сообщили о закладке, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Когда потерпевший забрал «закладку», к нему подошел один из злоумышленников и, представившись полицейским, попросил сесть к нему в автомобиль, где сидел его сообщник. Далее мужчины стали вымогать у пострадавшего 50 тысяч рублей, при этом угрожая и избивая его по голове. Горожанин попросил нападавших проехать с ним до дома его родственника, чтобы взять у него деньги, однако его дома не оказалось.
Тогда осужденные, вооружившись ножом, стали угрожать пострадавшему убийством и увезли его в квартиру, где стали его избивать. Вскоре свердловчанин позвонил своему брату и попросил привезти деньги. Когда подельники их получили, они отпустили потерпевшего.
Суд Первоуральска приговорил одного подсудимого к шести годам лишения свободы, а другого к семи годам. Также с обоих осужденных взыскали компенсацию в пользу потерпевшего в размере 100 тысяч рублей с каждого.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге мужчина силой затащил девушку в машину и увез ее. Позже, благодаря видеозаписи случившегося одного из очевидцев, полицейские сумели вычислить похитителя. Оказалось, муж увез свою супругу, с которой ранее они поругались.