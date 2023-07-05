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Холодный пластик для дорожной разметки закупят в Нижнем Тагиле на 3 млн рублей

5 июля 2023, 07:34
Фото: tagilcity.ru
Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила закупит 15 тонн холодного пластика для нанесения дорожной разметки. На эти цели выделено более 3 миллионов рублей.

Предприятие закупит 8,8 тонн белого пластика и 6,3 тонны желтого пластика всего около 15 тонн. Это примерно 600 ведер в комплекте с отвердителем. Объем покрытия составит почти 4 000 квадратных метров.

По информации директора ЦОДД Вячеслава Масальского, данный пластик приобретается ежегодно и используется для разметки пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений к началу учебного года. Всего в городе насчитывается 108 таких переходов. Помимо этого холодный пластик используют на наиболее оживленных переходах центральных улиц города и стоп-линиях. Нанесение материала осуществляется ручным способом.

Как пояснил Вячеслав Масальский, разметка пластиком более долговечна по сравнению с краской — держится год.

Краска по нормативу держится не более 3 месяцев. На ее стойкость влияет прежде всего абразивный износ от транспортных средств и пыли. Соответственно, там, где движение интенсивное износ выше. В приведенных числах стоимость разметки пластиком выше, т. к. выше трудоемкость и расход, — пояснил директор предприятия.
На 15,5 тонны больше краски для разметки получат дорожники Нижнего Тагила
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