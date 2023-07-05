Холодный пластик для дорожной разметки закупят в Нижнем Тагиле на 3 млн рублей

По информации директора ЦОДД Вячеслава Масальского, данный пластик приобретается ежегодно и используется для разметки пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений к началу учебного года. Всего в городе насчитывается 108 таких переходов. Помимо этого холодный пластик используют на наиболее оживленных переходах центральных улиц города и стоп-линиях. Нанесение материала осуществляется ручным способом.