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Короткометражный фильм будет сниматься в городских локациях Екатеринбурга

5 июля 2023, 10:10
Фото: 1MI
Съемки короткометражного фильма запланировала киногруппа из Екатеринбурга. Кинокартина будет называться «Разъезд».

Это фильм в жанре комедия. Его релиз состоится в онлайн- кинотеатре START в 2024 году, об этом рассказали в киностудии.

По сюжету, главная героиня работает продавцом. Она неконфликтный человек и постоянно подстраивается под окружающих. При этом она совершенно забыла о собственных желаниях. Но в один день ее жизнь изменилась.

Фильм планируют снять в Екатеринбурге. Для многих артистов он станет первым в карьере. Сценаристом, продюсером и режиссером кино выступит Мария Меленевская, которая ранее продюсировала такие фильмы, как «Далеки и близкие», «AMORE MORE», АльфаРомео» и другие, а также являлась сценаристом мини-сериала «Обычная женщина».

Фильм будет сниматься с 4 по 7 июля в городских локациях Екатеринбурга. Уже более месяца над этим проектом ведется работа. Фильм будет выпущен под брендом АО «Свердловская киностудия».

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Фильм#Съемки фильма#Кино#Свободное время
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