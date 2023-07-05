Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Лесной пожар вновь возник под Нижним Тагилом. На этот раз он был замечен в районе поселка Леневка. Пламя подбиралось к домам в СНТ «Карасиха». Также очаг возгорания был и под Невьянском.
Потолок рухнул в магазине «Пятерочка» на улице Бобкова в Нижнем Тагиле. Пластиковые и металлические конструкции, а также потолочная плитка упали в зоне алкогольной продукции и продовольственных товаров. После случившегося некоторые конструкции сотрудники магазина сложили в торговом зале.
Диоксид азота в 1,5 раза превышал в воздухе Нижнего Тагила 5 июля. При этом в городе до 7 июля действует режим НМУ. Замеры проходили при температуре воздуха +27 градусов.
Китайские компании смогут добывать торф в «Титаной долине» в Верхней Салде. Переговоры на этот счет уже ведутся, рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев TagilCity.ru. Предприниматели из КНР уже приезжали в особую экономическую зону.
На территории завода-музея в Нижнем Тагиле нашли новый культурный слой построек XVIII–XIX веков. Открытие сделал Уральский центр проектирования и реставрации. Там найдены остатки старых цехов Демидовского завода. Журналисты TagilCity.ru побывали на объекте, чтобы узнать подробности.