Крыша загорелась на пятиэтажном доме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:00
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Площадь пострадавшего от огня имущества — 300 квадратных метров. На месте пожара действуют 41 человек и 14 единиц техники.
Для того, чтобы ликвидировать огонь, пожарные используют высотную технику, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар сейчас локализован. Для устранения дыма из подъездов специалисты используют тактическую вентиляцию. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 28 июня 2023 года в Нижнем Тагиле загорелся нежилой двухэтажный дом. Пострадавших в результате происшествия не было. Выясняются обстоятельства пожара.