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Крыша загорелась на пятиэтажном доме в Екатеринбурге

5 июля 2023, 04:00
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На пятиэтажном доме в Екатеринбурге горит крыша. Пожар случился рано утром 5 июля 2023 года на улице Гагарина.

Площадь пострадавшего от огня имущества — 300 квадратных метров. На месте пожара действуют 41 человек и 14 единиц техники.

Для того, чтобы ликвидировать огонь, пожарные используют высотную технику, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар сейчас локализован. Для устранения дыма из подъездов специалисты используют тактическую вентиляцию. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 28 июня 2023 года в Нижнем Тагиле загорелся нежилой двухэтажный дом. Пострадавших в результате происшествия не было. Выясняются обстоятельства пожара.

Нежилое двухэтажное здание вспыхнуло в Нижнем Тагиле
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