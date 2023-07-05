Мэрия Нижнего Тагила купит квартиру у застройщика для переселения из аварийного жилья

У застройщика есть два завершенных объекта в Нижнем Тагиле — дом №30 по улице Тимирязева в Дзержинском районе и дом №15 по улице Удовенко на ГГМ. На известных сайтах по реализации недвижимости в этих домах квартир на продажу нет. Примерная стоимость квартиры, подходящей под условия заказчика — мэрии Нижнего Тагила — составляет от 1,4 млн за однокомнатное жилье в 41 кв. м., а также от 1,7 млн за за двухкомнатное в 51 кв. м.