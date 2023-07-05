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Мэрия Нижнего Тагила купит квартиру у застройщика для переселения из аварийного жилья

5 июля 2023, 08:41
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле определен подрядчик, у которого мэрия Нижнего Тагила купит квартиру за 2 миллиона рублей. Им стало «Строительное управление №5».

Администрация Нижнего Тагила озвучила условия, на которых приобретет у застройщика помещение для дальнейшего заселения. Квартира достанется тагильчанам, чьи многоквартирные дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Переселение будет выполнено в рамках областной программы, рассчитанной на 2019–2025 годы. Контракт выиграл единственный участок закупки — «Строительное управление №5» является хозрасчетным структурным подразделением ОАО «Магнитострой».

У застройщика есть два завершенных объекта в Нижнем Тагиле — дом №30 по улице Тимирязева в Дзержинском районе и дом №15 по улице Удовенко на ГГМ. На известных сайтах по реализации недвижимости в этих домах квартир на продажу нет. Примерная стоимость квартиры, подходящей под условия заказчика — мэрии Нижнего Тагила — составляет от 1,4 млн за однокомнатное жилье в 41 кв. м., а также от 1,7 млн за за двухкомнатное в 51 кв. м.

Жилое помещение в квартире на первичном рынке должно быть не менее 28 квадратных метров (без учета площади лоджий, веранд, террас). Этажность — любая, кроме цокольного, подвального, технического и мансардного уровней. Строительные работы, материалы и оборудование, должны иметь сертификаты, технические паспорта. Помимо этого к самому дому есть ряд технических требований, к примеру, стены из каменных конструкций или железобетонных блоков, подключение к централизованным сетям, а также зарегистрированные лифты.

Жилье должно быть оснащено всеми необходимыми счетчиками с актуальными сроками проверки, а в подъездах и рядом с ними должно быть оборудовано освещение. Помимо этого, территория у дома должна быть благоустроена, говорится в документации.

20 млн потратят в Нижнем Тагиле на переселение людей из аварийного жилья
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