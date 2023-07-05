МТС и Почта России расширили географию доставки в Свердловской области

Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Верхней Пышме, Березовском, Асбесте, Краснотурьинске, Заречном, Нижних Сергах и пгт. Малышева. Жителям этих городов и поселков доступно около 11 тысяч различных товаров и цифровых сервисов онлайн. Например, подписка Premium — для активных пользователей интернет-сервисов или Junior — для детей.