МТС и Почта России расширили географию доставки в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Верхней Пышме, Березовском, Асбесте, Краснотурьинске, Заречном, Нижних Сергах и пгт. Малышева. Жителям этих городов и поселков доступно около 11 тысяч различных товаров и цифровых сервисов онлайн. Например, подписка Premium — для активных пользователей интернет-сервисов или Junior — для детей.
Сотрудничество с Почтой России, при котором покупатели интернет-магазина смогут получать свои заказы прямо в салонах МТС, призвано сократить сроки доставки этих заказов. Почта имеет свои распределительные центры, автопарк и наработанные годами схемы логистики, сообщает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Доставка товаров до салонов связи гарантирует нашим покупателям проверку работоспособности, приобретаемых ими товаров и немедленный возврат, в случае обнаружения брака. При прежней схеме получение интернет-покупок в почтовых отделениях, это сделать было сложнее, — добавил Андрей Елизаров.
Интерес жителей Урала к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май 2023 года количество заказов в интернет-магазине МТС увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.
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