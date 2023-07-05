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По числу абортов в лидерах оказалась Свердловская область

5 июля 2023, 13:07
Фото: 1MI
Свердловская область оказалась в лидерах по количеству абортов. Сравнивался этот показатель в разных регионах России.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совфеде. Она сказала, что большее число абортов зафиксировано в в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях и некоторых других регионах.

Этот показатель отмечен среди женщин фертильного (репродуктивного) возраста. Возрастом, в котором женщина способна к деторождению, в России считается 15-49 лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области показатель смертности сократился. В 2021 году умерло 76 873 человек, а в 2022-м — 59 316 человек.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Аборты#Голикова#Совещание#Женщины#Деторождение#Общество#Татьяна Голикова
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