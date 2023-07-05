По числу абортов в лидерах оказалась Свердловская область

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совфеде. Она сказала, что большее число абортов зафиксировано в в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях и некоторых других регионах.
Этот показатель отмечен среди женщин фертильного (репродуктивного) возраста. Возрастом, в котором женщина способна к деторождению, в России считается 15-49 лет.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области показатель смертности сократился. В 2021 году умерло 76 873 человек, а в 2022-м — 59 316 человек.