Потолок обвалился в «Пятерочке» на Бобкова в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Судя по кадрам с места, пластиковые и металлические конструкции, а также потолочная плитка упали в торговом зале в районе спиртных напитков и продовольственных товаров. С потолка из-за ЧП на проводах свисает лампа. После обрушения часть конструкций сотрудники магазина сложили в торговом зале.
Вот в таких экстремальных условиях работает сейчас магазин «Пятерочка» после обрушения потолочного перекрытия — обломки конструкций, провода и железные штыки повсюду торчат. Получается, что все посетители в зоне риска. А если еще что произойдет кто будет виноват? Кто может гарантировать безопасность покупателей? — сетует подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле обвалился потолок в одной из квартир жилого дома. Люди жаловались на состояние жилища, однако управляющая компания не дала обратную реакцию на жалобу.