Потолок обвалился в «Пятерочке» на Бобкова в Нижнем Тагиле

Судя по кадрам с места, пластиковые и металлические конструкции, а также потолочная плитка упали в торговом зале в районе спиртных напитков и продовольственных товаров. С потолка из-за ЧП на проводах свисает лампа. После обрушения часть конструкций сотрудники магазина сложили в торговом зале.