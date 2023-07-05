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Потолок обвалился в «Пятерочке» на Бобкова в Нижнем Тагиле

5 июля 2023, 06:45
Фото: Сообщество «Инцидент Нижний Тагил»
Днем 4 июля в магазине торговой сети «Пятерочка», расположенном на Бобкова, 6а, обвалился потолок.

Судя по кадрам с места, пластиковые и металлические конструкции, а также потолочная плитка упали в торговом зале в районе спиртных напитков и продовольственных товаров. С потолка из-за ЧП на проводах свисает лампа. После обрушения часть конструкций сотрудники магазина сложили в торговом зале.

Вот в таких экстремальных условиях работает сейчас магазин «Пятерочка» после обрушения потолочного перекрытия — обломки конструкций, провода и железные штыки повсюду торчат. Получается, что все посетители в зоне риска. А если еще что произойдет кто будет виноват? Кто может гарантировать безопасность покупателей? — сетует подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Фото: Сообщество «Инцидент Нижний Тагил»

Ранее на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле обвалился потолок в одной из квартир жилого дома. Люди жаловались на состояние жилища, однако управляющая компания не дала обратную реакцию на жалобу.

Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Обрушение#Пятерочка#Потолок#Вагонка#Бобкова#Магазин#Общество#Эксклюзив#Юлия Степанова
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