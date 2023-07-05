Психолог Булгакова: «космическая» музыка способствует быстрому засыпанию

По заявлению психолога, доцента кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерины Булгаковой, в конце дня для релаксации рекомендуется прослушивание «космических композиций» Дидье Маруани и Жан-Мишеля Жара, «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена или «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Моцарта. Кроме того, расслабляющим эффектом на нервную систему обладают «Лунный свет» Дебюсси и произведения Чайковского и Рахманинова. Также быстрому засыпанию способствуют джаз, trance vocal и звуки природы. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с представителями NEWS.ru,