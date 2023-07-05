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Updated Сегодня, 13:47

Психолог Булгакова: «космическая» музыка способствует быстрому засыпанию

5 июля 2023, 13:47
Эксперт рассказала, что звуки природы, «Лунная соната» Бетховена, а также «космическая музыка» способствуют релаксации и быстрому засыпанию.

По заявлению психолога, доцента кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерины Булгаковой, в конце дня для релаксации рекомендуется прослушивание «космических композиций» Дидье Маруани и Жан-Мишеля Жара, «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена или «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Моцарта. Кроме того, расслабляющим эффектом на нервную систему обладают «Лунный свет» Дебюсси и произведения Чайковского и Рахманинова. Также быстрому засыпанию способствуют джаз, trance vocal и звуки природы. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с представителями NEWS.ru,

Булгакова подчеркнула, что ночь — единственное время для перезагрузки и отдыха организма, порекомендовав за час до отхода ко сну отложить гаджеты и ноутбуки и занавесить окна, так как летом светает рано.

Психолог объяснила, что музыкальный фон должен быть спокойным и не вызывающим сильных эмоций и посоветовала не пользоваться наушниками перед сном — звуки, проникающие «прямо в мозг», будут мешать засыпанию.

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