Путин: Показатели экономики России лучше ожидаемых

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Несмотря на санкции, экономика России продолжает восстанавливаться. По словам Мишустина, рост ВВП за первые пять месяцев текущего года составил 0,6%, а по сравнению с маем прошлого года вырос на 5,4%, пишет «РИА „Новости“.
Он добавил, что правительство уверено в том, что при отсутствии непредвиденных обстоятельств к концу года рост ВВП превысит 2%. Важным драйвером роста является обрабатывающая промышленность.
Инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты считают, что годовая инфляция в стране не превысит 5%, добавил премьер-министр. Уровень безработицы в стране составляет 3,1 — 3,2%.
Мишустин сообщил также, что выполнение национальных проектов составляет 98,95%. «Самые главные, наверное, цифры — это средний уровень достижения показателей по нацпроектам, вот я подготовил вам специальный документ, — 98,95%», — отметил он.
«Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — добавил премьер-министр.
Мишустин подчеркнул, что все социальные обязательства будут исполнены.