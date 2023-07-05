Путин: Показатели экономики России лучше ожидаемых

«Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — добавил премьер-министр.