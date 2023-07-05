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Путин: Показатели экономики России лучше ожидаемых

5 июля 2023, 11:41
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В процессе встречи он отметил, что экономические показатели России на данный момент превосходят ожидания.

Несмотря на санкции, экономика России продолжает восстанавливаться. По словам Мишустина, рост ВВП за первые пять месяцев текущего года составил 0,6%, а по сравнению с маем прошлого года вырос на 5,4%, пишет «РИА „Новости“.

Он добавил, что правительство уверено в том, что при отсутствии непредвиденных обстоятельств к концу года рост ВВП превысит 2%. Важным драйвером роста является обрабатывающая промышленность.

Инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты считают, что годовая инфляция в стране не превысит 5%, добавил премьер-министр. Уровень безработицы в стране составляет 3,1 — 3,2%.

Мишустин сообщил также, что выполнение национальных проектов составляет 98,95%. «Самые главные, наверное, цифры — это средний уровень достижения показателей по нацпроектам, вот я подготовил вам специальный документ, — 98,95%», — отметил он.

«Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — добавил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что все социальные обязательства будут исполнены.

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