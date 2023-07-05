tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Путин заявил о своей уверенности в победе России на СВО

5 июля 2023, 11:04
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил свою уверенность в том, что победа на СВО будет за Россией.

Такое заявление президент РФ сделал в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана, он сказал, что у него нет сомнений в победе России. До этого президент встретился с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва вуза.

Напомним, что университет работает с 2013 года. В нем проводят подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации управленцев для системы госуправления.

Уровень доверия россиян президенту РФ превысил 78%
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин выступил перед военными после мятежа 24 июня«Заявления, без преувеличения, определят судьбу России»: Путин выступил 27 июня ВИДЕО
#Елена Озерова#Владимир Путин#СВО#Победа#Президент#Выступление#Политика#Операция на Украине
Подпишитесь
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Сегодня, 11:41
Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»
Сегодня, 11:15
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
Вчера, 10:01
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня, 12:11
Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
Вчера, 03:30