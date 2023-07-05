Путин заявил о своей уверенности в победе России на СВО

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Такое заявление президент РФ сделал в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, пишет ТАСС.
Отвечая на вопрос председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана, он сказал, что у него нет сомнений в победе России. До этого президент встретился с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва вуза.
Напомним, что университет работает с 2013 года. В нем проводят подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации управленцев для системы госуправления.