Рейды против браконьеров проводятся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Так, участникам рейдов удалось извлечь из водоема расставленные браконьерами сети на мелководье и ликвидировать их, а попавшую в ловушки рыбу выпустили обратно в пруд, рассказал директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин.
Провести рейды по выявлению браконьеров поручил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Кроме того, противозаконный отлов рыбы оказывает влияние и на очищение пруда, рассказали в пресс-службе администрации города.
Напомним, 20 июня 2023 года в Екатеринбурге прошел рейд на овощной базе по проверке мигрантов.