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Рейды против браконьеров проводятся в Нижнем Тагиле

5 июля 2023, 15:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начались рейды по выявлению нарушителей запрета по вылову рыбы после обращения местных жителей в администрацию города. Проверки пройдут вдоль реки Тагил и городского водоема.

Так, участникам рейдов удалось извлечь из водоема расставленные браконьерами сети на мелководье и ликвидировать их, а попавшую в ловушки рыбу выпустили обратно в пруд, рассказал директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин.

Провести рейды по выявлению браконьеров поручил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Кроме того, противозаконный отлов рыбы оказывает влияние и на очищение пруда, рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, 20 июня 2023 года в Екатеринбурге прошел рейд на овощной базе по проверке мигрантов.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Проверка#Рейд#Облава#Браконьеры#Отлов#Рыба#Водоем#Пруд#Сети#Экология
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