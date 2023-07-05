Слет молодых свердловских библиотекарей состоится в Нижнем Тагиле в 2024 году

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:53
Эстафету в организации и проведении мероприятия Нижний Тагил принял после города Талицы, в котором двухдневный слет проходил в 2023 году, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе областной библиотеки им. В. П. Крапивина.
Так, в этом году в слете приняли участие молодые библиотекари из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы, Ирбита, Первоуральска, Кунгура, Асбеста, Верхней Пышмы, Нижней Салды и других городов региона.
Молодые специалисты обсудили применение искусственного интеллекта в библиотечной деятельности, возрастных особенностях детей подросткового возраста, эмоциональном выгорании. Кроме того, был организован круглый стол, за которым библиотекари обсудили профессиональные темы.
Участники слета побывали в Талицкой поселковой библиотеке, интерьер выполнен в железнодорожном стиле, а фойе детского отделения стилизует платформу 9 ¾ из вселенной Гарри Поттера. Молодым специалистам рассказали историю Талицы, о выдающихся жителях города.
Библиотекари также покатались на коньках, потанцевали на «Импульс Арене», рассказывали друг другу байки вечером, а на следующее утро провели зарядку на свежем воздухе.
Напомним, в Нижнем Тагиле Центральная городская библиотека проводит писательский конкурс в нескольких номинациях среди жителей города и ГО. Прием работ был до 30 июня 2023 года. 12 августа состоится награждение победителей конкурса.