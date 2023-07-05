Смог и запах гари накрыли Екатеринбург 5 июля

Жаркая погода без осадков поспособствовала увеличению площади лесных пожаров. Если на 1 июля, по данным федеральной «Авиалесоохраны», в регионе было 10 очагов возгорания леса на общей площади 151 га, то за выходные их стало 17, а площадь горения выросла до 1602 га. На утро 5 июля площадь возгорания вновь увеличилась — до 1917 га. Ближе всего к Екатеринбургу два очага природных пожаров — возле поселков Кедровое (городской округ Верхняя Пышма) и Малиновка (Белоярский городской округ).