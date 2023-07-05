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Смог и запах гари накрыли Екатеринбург 5 июля

5 июля 2023, 13:16
Фото: tagilcity.ru
Утром 5 июля жители Екатеринбурга почувствовали на улице запах гари из-за лесных пожаров. Также город накрыла серая дымка.

Жаркая погода без осадков поспособствовала увеличению площади лесных пожаров. Если на 1 июля, по данным федеральной «Авиалесоохраны», в регионе было 10 очагов возгорания леса на общей площади 151 га, то за выходные их стало 17, а площадь горения выросла до 1602 га. На утро 5 июля площадь возгорания вновь увеличилась — до 1917 га. Ближе всего к Екатеринбургу два очага природных пожаров — возле поселков Кедровое (городской округ Верхняя Пышма) и Малиновка (Белоярский городской округ).

Ветер ощутимо приличный. И при это все равно очень сильно пахнет гарью, как от сжигаемого дерева. Дымка довольно густая, хоть и видно голубое небо, — поделилась с TagilCity.ru жительница Екатеринбурга.
Смог над Екатеринбургом 5 июляСмог над Екатеринбургом 5 июля
Смог над Екатеринбургом 5 июляСмог над Екатеринбургом 5 июля
Смог над Екатеринбургом 5 июляСмог над Екатеринбургом 5 июля
Смог над Екатеринбургом 5 июля

Кроме того, на территории Свердловской области с 3 по 7 июля действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
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#Анна Григорьева#Смог#Пожар#Гарь#Запах#Экология#Эксклюзив#Екатеринбург
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