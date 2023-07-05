Смог и запах гари накрыли Екатеринбург 5 июля

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Жаркая погода без осадков поспособствовала увеличению площади лесных пожаров. Если на 1 июля, по данным федеральной «Авиалесоохраны», в регионе было 10 очагов возгорания леса на общей площади 151 га, то за выходные их стало 17, а площадь горения выросла до 1602 га. На утро 5 июля площадь возгорания вновь увеличилась — до 1917 га. Ближе всего к Екатеринбургу два очага природных пожаров — возле поселков Кедровое (городской округ Верхняя Пышма) и Малиновка (Белоярский городской округ).
Ветер ощутимо приличный. И при это все равно очень сильно пахнет гарью, как от сжигаемого дерева. Дымка довольно густая, хоть и видно голубое небо, — поделилась с TagilCity.ru жительница Екатеринбурга.
Кроме того, на территории Свердловской области с 3 по 7 июля действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе.