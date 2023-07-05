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Сотрудники филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге массово увольняются

5 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI
Сотрудники филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге решили массово уволиться вслед за заведующей Кристиной Горлановой, которая написала заявление об уходе.

Известно, что Горланову попросили покинуть должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Остальные сотрудники музея с этим решением не согласны и в знак протеста тоже объявили о своем уходе, рассказали в пресс-службе организации.

Так, из музея уходят начальник отдела спецпроектов Дарья Маликова, специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева, специалист и глава отдела худпрограмм и творческих проектов Алексей Бочаров и Ирина Кудрявцева.

При этом директор учреждения Елизавета Лихачева опровергает массовое увольнение команды сотрудников.

Напомним, весной 2023 года сотрудники маркетплейса Wildberries по всей стране объявили руководству массовую забастовку из-за изменений системы штрафов сотрудников ПВЗ за бракованные товары или доставку не тех товаров.

В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку
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