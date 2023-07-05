Сотрудники филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге массово увольняются

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Известно, что Горланову попросили покинуть должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Остальные сотрудники музея с этим решением не согласны и в знак протеста тоже объявили о своем уходе, рассказали в пресс-службе организации.
Так, из музея уходят начальник отдела спецпроектов Дарья Маликова, специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева, специалист и глава отдела худпрограмм и творческих проектов Алексей Бочаров и Ирина Кудрявцева.
При этом директор учреждения Елизавета Лихачева опровергает массовое увольнение команды сотрудников.
Напомним, весной 2023 года сотрудники маркетплейса Wildberries по всей стране объявили руководству массовую забастовку из-за изменений системы штрафов сотрудников ПВЗ за бракованные товары или доставку не тех товаров.