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Спектакль кукольников из Нижнего Тагила получил всероссийскую награду

5 июля 2023, 08:54
Фото: 1MI
Спектакль кукольников из Нижнего Тагила удостоился награды на Всероссийском фестивале «КукСъезд», который состоялся в Тольятти.

В мероприятиях было задействовано десять театров кукол России, в их числе был и Нижнетагильский театр кукол. Он представил сказку-притчу под названием «Хочу быть волком», сообщили в мэрии.

Зрители с восторгом отозвались о постановке. На показе был аншлаг. В результате театралы получили награду в номинации «Лучшая сценография», где победителем признана художник-постановщик спектакля Татьяна Нерсисян.

В сентябре спектакль будет показал на сцене главного театра кукол России. Показ состоится в рамках XII международного фестиваля театров кукол им. Сергея Образцова.

Театр из Тагила получил награды российского фестиваля
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Театр кукол#Театр#Награда#Свободное время
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