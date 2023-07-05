Спектакль кукольников из Нижнего Тагила получил всероссийскую награду

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В мероприятиях было задействовано десять театров кукол России, в их числе был и Нижнетагильский театр кукол. Он представил сказку-притчу под названием «Хочу быть волком», сообщили в мэрии.
Зрители с восторгом отозвались о постановке. На показе был аншлаг. В результате театралы получили награду в номинации «Лучшая сценография», где победителем признана художник-постановщик спектакля Татьяна Нерсисян.
В сентябре спектакль будет показал на сцене главного театра кукол России. Показ состоится в рамках XII международного фестиваля театров кукол им. Сергея Образцова.