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Срочная эвакуация гостей произошла в зоопарке в Екатеринбурге 5 июля

5 июля 2023, 15:52
Фото: Telegram-канал "Бандитский центр Екб"
В зоопарке Екатеринбурга прошла экстренная эвакуация посетителей 5 июля 2023 года.

О нештатной ситуации в зоопарке предупредили по громкоговорителю. Также всех посетителей попросили покинуть заведение.

Как позже выяснилось, на E-mail зоопарка пришло письмо, в котором была указана информация о минировании здания, рассказали в пресс-службе учреждения.

Сотрудники, самостоятельно проверив помещения, вызвали специалистов для подтверждения или опровержения угрозы, пишет Е1.

Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге из-за информации о минировании общепита «Вкусно — и точка» прошла эвакуация всех посетителей и персонала кафе.

«Вкусно – и точка» в центре Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Эвакуация#Минирование#Сообщение#Посетители#Зоопарк#Специалисты#Происшествия
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