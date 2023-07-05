Срочная эвакуация гостей произошла в зоопарке в Екатеринбурге 5 июля

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
О нештатной ситуации в зоопарке предупредили по громкоговорителю. Также всех посетителей попросили покинуть заведение.
Как позже выяснилось, на E-mail зоопарка пришло письмо, в котором была указана информация о минировании здания, рассказали в пресс-службе учреждения.
Сотрудники, самостоятельно проверив помещения, вызвали специалистов для подтверждения или опровержения угрозы, пишет Е1.
Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге из-за информации о минировании общепита «Вкусно — и точка» прошла эвакуация всех посетителей и персонала кафе.