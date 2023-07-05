Свадебное платье изуродовали в химчистке жительнице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Анастасия уже вышла замуж, а после отдала памятную вещь в химчистке, где, как она утверждает, наряд полностью утратил свой праздничный внешний вид, пишет Е1.
Как утверждает Анастасия, на нем после свадьбы были только следы от тонального крема и загрязнившийся подол. А после химчистки вещь превратилась в «тряпку серого цвета, покрытую катышками», сказала женщина.
Когда она пожаловалась на произошедшее менеджеру, то получила ответ, что «свадебное платье — это вещь на одну носку».
Директор производства Наталья пояснила, что с Анастасией несколько раз созванивались, чтобы узнать, где она покупала платье. Это было необходимо, чтобы узнать, из каких материалов оно было сделано.
Платье ненадлежащего качества, сырье одноразовое. Мы работаем больше 29 лет, такое у нас в первый раз. В экспертизу мы возили, предварительное заключение — что изделие некачественное, — сказали в химчистке.
Анастасия сейчас готовит жалобу в Роспотребнадзор, а платье отправляется на экспертизу.