Установленная видеостена в Нижнем Тагиле показывает обстановку на дорогах

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Видеостена находится в Центре организации дорожного движения. На экране демонстрируются несколько видеоизображений, которые позволяют отслеживать то, что происходит на автомобильных дорогах города, рассказал руководитель крупных проектов интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.
Благодаря данному оборудованию, сотрудники Центра смогут быстро реагировать и устранять технические неполадки. Кроме того, в Нижнем Тагиле планируется установить 32 детектора транспорта.
Напомним, в течение двух лет в Нижнем Тагиле будет установлено 18 новых светофоров. Их поставят на улицах Победы, Островского, Зари, Фрунзе и Черноисточинском шоссе.