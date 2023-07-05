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Установленная видеостена в Нижнем Тагиле показывает обстановку на дорогах

5 июля 2023, 06:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле установили видеостену, с помощью которой можно мониторить ситуацию на автодорогах.

Видеостена находится в Центре организации дорожного движения. На экране демонстрируются несколько видеоизображений, которые позволяют отслеживать то, что происходит на автомобильных дорогах города, рассказал руководитель крупных проектов интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.

Благодаря данному оборудованию, сотрудники Центра смогут быстро реагировать и устранять технические неполадки. Кроме того, в Нижнем Тагиле планируется установить 32 детектора транспорта.

Напомним, в течение двух лет в Нижнем Тагиле будет установлено 18 новых светофоров. Их поставят на улицах Победы, Островского, Зари, Фрунзе и Черноисточинском шоссе.

Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Мониторинг#Автодороги#Экран#Наблюдение#Оборудование#Транспорт#УГМК
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