В халатности подозревают осматривающих Далера медиков из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В ходе проверки установлено, что врачи видели на мальчике синяки, ожоги и кровоподтеки, но не придали этому значения и не сообщили об этом в полицию. Материал в порядке ст. 37 УПК РФ направлен в СУ СК, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Осматривали ребенка врачи незадолго до его смерти. Кроме того, у разных медработников, осматривающих ребенка, расходятся показания. Некоторые из них говорят, что видели еще и шрамы на голове Далера.
Вероника Наумова утверждает, что все увечья ребенок нанес себе сам. Известно, что в медучреждении, где Был Далер, потеряна его медкарта.
А тем временем похороны мальчика уже прошли. На них пришли сотни человек, которые не были знакомы с ребенком.