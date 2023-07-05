В халатности подозревают осматривающих Далера медиков из Екатеринбурга

В ходе проверки установлено, что врачи видели на мальчике синяки, ожоги и кровоподтеки, но не придали этому значения и не сообщили об этом в полицию. Материал в порядке ст. 37 УПК РФ направлен в СУ СК, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.