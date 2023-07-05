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В халатности подозревают осматривающих Далера медиков из Екатеринбурга

5 июля 2023, 11:51
Фото: 1MI
Прокуратура заподозрила в халатности врачей, которые при жизни осматривали побитого 6-летнего Далера.

В ходе проверки установлено, что врачи видели на мальчике синяки, ожоги и кровоподтеки, но не придали этому значения и не сообщили об этом в полицию. Материал в порядке ст. 37 УПК РФ направлен в СУ СК, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Осматривали ребенка врачи незадолго до его смерти. Кроме того, у разных медработников, осматривающих ребенка, расходятся показания. Некоторые из них говорят, что видели еще и шрамы на голове Далера.

Вероника Наумова утверждает, что все увечья ребенок нанес себе сам. Известно, что в медучреждении, где Был Далер, потеряна его медкарта.

А тем временем похороны мальчика уже прошли. На них пришли сотни человек, которые не были знакомы с ребенком.

6-летнего Далера похоронили в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Врачи#Халатность#Медики#Осмотр#Ребенок#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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