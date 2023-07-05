Вандалы разрисовали и порезали тент на территории спорткомплекса в Горноуральском

Тент накрывает помещение спортивного зала, где сейчас ведется капитальный ремонт, для утепления кровли. Вандалы разрисовали его из баллончиков граффити и тегами, а также оставили порезы. Местные жители призывают односельчан относиться бережнее к объектам спорткомплекса и благоустройства в целом.