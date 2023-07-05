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Вандалы разрисовали и порезали тент на территории спорткомплекса в Горноуральском

5 июля 2023, 13:14
На территории спорткомплекса «Малахит» в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом неизвестные испортили тент, разрисовав и порезав его.

Тент накрывает помещение спортивного зала, где сейчас ведется капитальный ремонт, для утепления кровли. Вандалы разрисовали его из баллончиков граффити и тегами, а также оставили порезы. Местные жители призывают односельчан относиться бережнее к объектам спорткомплекса и благоустройства в целом.

Фото: Группа ВК «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая»
Давайте бережно относиться ко всем сооружениям на нашей территории. На создание этих сооружений потрачены значительные бюджетные средства, огромные силы и старания активных горожан. Пока мы не научимся беречь имущество, мы никогда не сможем создать уютную и комфортную среду в нашем посёлке. Разбитые фонари, сломанные скамейки, ограждения, вытоптанные цветники, всё это придаёт неблагопристойный вид нашим населенным пунктам. Очень надеемся на ваше понимание и бережное отношение ко всему, что вас окружает, — пишет жительница Горноуральского Екатерина Саитова в группе ВК «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая».

Капитальный ремонт спорткомплекса «Малахит» начался в 2020 году и продлится до начала сентября 2023-го. В нем полностью обновят спортзал, а территорию оборудуют хоккейным кортом, бейсбольной площадкой, спортивной площадкой для воркаута и детской игровой площадкой.

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#Анна Григорьева#Вандализм#Спорткомплекс#Ремонт#Общество#Эксклюзив#ГГО и пригород
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