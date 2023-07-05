Власти Хакасии и еще восемь субъектов РФ не смогли добиться снижения уровня бедности

Голикова рассказала, что в минувшем году 1,7 млн россиян вышли из-за черты бедности. Она убеждена, что данный показатель продолжит расти и в текущем году — благодаря установлению единого пособия для нуждающихся семей. То есть, по мнению властей, 2023 год будет ознаменован снижением уровня бедности в Российской Федерации. Сейчас примерно 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в стране получают матпомощь, отметила вице-премьер.