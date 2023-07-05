Власти Хакасии и еще восемь субъектов РФ не смогли добиться снижения уровня бедности

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Она сообщила, что 76 российских регионов справились с планом по снижению уровня бедности в рамках заявленных показателей. «Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — отметила Голикова.
Не только власти Хакасии не смогли добиться того, чтобы количество граждан, определенное в рамках плана, вышло из-за черты бедности. Вице-премьер рассказала, что не удалось достичь требуемого результата и в Республике Ингушетии, а также в Калмыкии, Адыгее, Северной Осетии — Алании, Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Коми и Оренбургской области. Об этом сообщают «Известия».
Голикова рассказала, что в минувшем году 1,7 млн россиян вышли из-за черты бедности. Она убеждена, что данный показатель продолжит расти и в текущем году — благодаря установлению единого пособия для нуждающихся семей. То есть, по мнению властей, 2023 год будет ознаменован снижением уровня бедности в Российской Федерации. Сейчас примерно 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в стране получают матпомощь, отметила вице-премьер.
Несмотря на успехи соседних регионов, власти Хакасии сейчас только стремятся пополнить список субъектов Федерации, выполняющих план. Более 18% населения региона живет за чертой бедности согласно прошлогодним данным статистики. Предполагается, что сложившуюся ситуацию можно улучшить за счет федеральных пособий.
По данным Росстата, на 2023 год численность населения республики составляет 530 233 человека. Из них примерно 68% проживают в черте города.