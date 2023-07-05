Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Нижнем Тагиле, как и в других городах Свердловской области, оказывается поддержка социально уязвимым слоям населения. Кому именно? В частности, многодетным семьям. Они получают ежемесячную выплату на детей, единовременное пособие — при рождении третьего и последующего детей, а также имеют ряд льгот и компенсаций. В частности, областное правительство компенсирует им расходы на школьную форму для детей к 1 сентября, как самую затратную часть бюджета на учебные сборы.
При этом семья также должна быть признана малообеспеченной, то есть средний подушевой доход всех домочадцев должен быть ниже прожиточного минимума, утвержденного в регионе на дату подачи заявления о компенсации 1 сентября. Напомним, прожиточный минимум для трудоспособного населения в Свердловской области в 2023 году составляет 15 356 рублей.
Денежная компенсация к 1 сентября указанным адресатам выдается один раз в два календарных года. Ее сумма не должна превышать сумму в 2 тысячи рублей на каждого ученика. Сумма была рассчитана исходя из стоимости предметов одежды для школьной экипировки. Для мальчиков это брюки, пиджак, сорочка, жилетка, водолазка и аксессуар (галстук или ремень). Для девочек — сарафан, блузка, юбка, жилет, водолазка, жакет, аксессуар (галстук, шарф или ремень).
Для того, чтобы получить компенсацию к 1 сентября, необходимо обратиться с заявлением в управление Социального фонда России по месту жительства с паспортом одного из родителей (заявителя) или опекуна, а также удостоверением многодетной семьи.
Заявление на компенсацию 1 сентября нужно писать в том же календарном году, в котором были понесены денежные затраты на школьную форму. Также вместе с заявлением в ведомстве будут спрашивать соответствующие чеки, справки о доходах и справки с места жительства.
Кроме того, юным тагильчанам из многодетных семей (на каждого ребенка) положено ежемесячное пособие на проезд на всех видах общегородского транспорта. Ребята из многодетных семей могут бесплатно завтракать и обедать в школьных столовых.
Что касается федеральных выплат к школе к 1 сентября, то на регулярной основе они не выплачиваются. Только в 2021 году россияне получили по 10 тысяч рублей перед 1 сентября на каждого ребенка школьного возраста от президента России в целях господдержки в период пандемии коронавируса. В 2022 году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому семьи с детьми на ежегодной основе будут получать выплату в размере 21 850 рублей на сборы детей в школы и колледжи. Однако данный законопроект пока не одобрен. Ранее Госдума уже отклонила проект закона о выплате российским семьям по 10 тысяч рублей к 1 сентября, инициированный фракцией ЛДПР.