Что касается федеральных выплат к школе к 1 сентября, то на регулярной основе они не выплачиваются. Только в 2021 году россияне получили по 10 тысяч рублей перед 1 сентября на каждого ребенка школьного возраста от президента России в целях господдержки в период пандемии коронавируса. В 2022 году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому семьи с детьми на ежегодной основе будут получать выплату в размере 21 850 рублей на сборы детей в школы и колледжи. Однако данный законопроект пока не одобрен. Ранее Госдума уже отклонила проект закона о выплате российским семьям по 10 тысяч рублей к 1 сентября, инициированный фракцией ЛДПР.