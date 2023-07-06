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800 млн направят на подготовку школ и детсадов к учебному году в Нижнем Тагиле

6 июля 2023, 09:26
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле на подготовку школ к предстоящему учебному году направят свыше 800 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города.

На обеспечение пожарной безопасности потребуется 252,5 млн рублей. Это больше, чем в прошлом году, почти в четыре раза.

На мероприятия по антитеррористической защищенности понадобится порядка 142 млн рублей, а на укрепление и развитие материально-технической базы — 414,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации.

Также спецкомиссии уже проверяют готовность к новому году у 62 школ, 145 детских садов и 8 учреждений допобразования. Не проверят только № 32 и № 48, потому что они закрыты для проведения ремонта.

Подписание всех актов готовности учреждений планируется подписать до 15 августа. Особое внимание специалисты уделяют комплексной безопасности.

Выплаты перед школой на детей в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Безопасность#Проверки#Акты#Школы#Бюджет#Деньги#Экономика#Нижний Тагил
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