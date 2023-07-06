800 млн направят на подготовку школ и детсадов к учебному году в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
На обеспечение пожарной безопасности потребуется 252,5 млн рублей. Это больше, чем в прошлом году, почти в четыре раза.
На мероприятия по антитеррористической защищенности понадобится порядка 142 млн рублей, а на укрепление и развитие материально-технической базы — 414,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации.
Также спецкомиссии уже проверяют готовность к новому году у 62 школ, 145 детских садов и 8 учреждений допобразования. Не проверят только № 32 и № 48, потому что они закрыты для проведения ремонта.
Подписание всех актов готовности учреждений планируется подписать до 15 августа. Особое внимание специалисты уделяют комплексной безопасности.