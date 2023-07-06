В начале рабочей недели станет еще жарче. В понедельник, 10 июля, потеплеет до +33 градусов, а во вторник и среду, 11 и 12 июля, прогнозируется до +37 градусов. При этом, все эти дни будет облачно, возможен небольшой дождь.