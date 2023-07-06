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Published Сегодня, 16:15

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Аномальная жара до 37 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

6 июля 2023, 16:15
Фото: 1MI
Жару до +37 градусов прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле 11 и 12 июля.

Согласно данным Гисметео, в ближайшие выходные, 8 и 9 июля, столбики термометров днем поднимутся до отметки в +31 градус. Ночью ожидается до +12 градусов. Ветер западный и юго-западный, до девяти метров в секунду.

В начале рабочей недели станет еще жарче. В понедельник, 10 июля, потеплеет до +33 градусов, а во вторник и среду, 11 и 12 июля, прогнозируется до +37 градусов. При этом, все эти дни будет облачно, возможен небольшой дождь.

Также синоптики предупреждают о магнитных бурях до четырех баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым тагильчанам необходимо иметь с собой необходимые лекарственные препараты.

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#Нижний Тагил#Евгения Сафина#Жара#Прогноз погоды#Синоптики#Осадки#Природа
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