Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Согласно данным Гисметео, в ближайшие выходные, 8 и 9 июля, столбики термометров днем поднимутся до отметки в +31 градус. Ночью ожидается до +12 градусов. Ветер западный и юго-западный, до девяти метров в секунду.
В начале рабочей недели станет еще жарче. В понедельник, 10 июля, потеплеет до +33 градусов, а во вторник и среду, 11 и 12 июля, прогнозируется до +37 градусов. При этом, все эти дни будет облачно, возможен небольшой дождь.
Также синоптики предупреждают о магнитных бурях до четырех баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым тагильчанам необходимо иметь с собой необходимые лекарственные препараты.