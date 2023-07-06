Аудиторы составили рейтинг компаний с самым большим ростом зарплат

В Норильске и Красноярском крае сотрудникам «Норникеля» в 2022 году повысили зарплату на 20 процентов, а в Мурманской области и других регионах — на 10 процентов. В этом году компания намерена поднять оплату труда всем своим сотрудникам еще на 6,1 процента. Об этом ее сообщили представители.