Аудиторы составили рейтинг компаний с самым большим ростом зарплат

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Эта проблема затронула и сектор металлургии и горной добычи. Фонд оплаты труда в этой отрасли не успевает за инфляцией, пишут Новые Известия.
По информации аудиторской компании «Б1», бывшего российского подразделения EY, в прошлом году 88 процентов российских компаний, участвующих в исследовании «Б1», повысили зарплату своим сотрудникам. Согласно официальным данным Росстата, уровень инфляции в стране в 2022 году составил 11,9 процента.
Больше всего пострадал от западных санкций сектор металлургии и горной добычи, тем не менее, согласно результатам исследования, зарплаты на предприятиях были проиндексированы.
Одним из лидеров по уровню индексации оплаты труда в металлургической и горнодобывающей отраслях стала группа «Норникель», опережающая таких крупных игроков рынка, как «Металлоинвест», корпорация ВСМПО-АВИСМА, «Северсталь», «Русал», ОМК, ММК, СУЭК, АЛРОСА и другие.
В Норильске и Красноярском крае сотрудникам «Норникеля» в 2022 году повысили зарплату на 20 процентов, а в Мурманской области и других регионах — на 10 процентов. В этом году компания намерена поднять оплату труда всем своим сотрудникам еще на 6,1 процента. Об этом ее сообщили представители.
Предприятие «Северсталь», гендиректором которой является Алексей Мордашов, весной 2022 года подняло зарплату сотрудникам на 9 процентов, а подконтрольное Олегу Дерипаске предприятие «Русал» проиндексировало заработную плату на 10 процентов. Примерно такой же уровень индексации наблюдался и среди других компаний в сфере металлургии и горной добычи.
Самой сложной оказалась ситуация для работников производителя титана ВСМПО-АВИСМА. Из-за проблем с индексацией оплаты труда они намеревались «дойти до президента», о чем и сообщили руководству корпорации.
В «Новых Известиях» появлялась информация, что из-за позиции руководства предприятие, без которого в стране невозможно самолетостроение, уже начало терять специалистов.
Все больше экспертов поднимают тему, связанную с кадровым дефицитом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло провел исследование, по результатам которого был зафиксирован рекордный с 1996 года уровень кадрового голода в промышленном секторе России — 35 процентов.
Аналитики из «Б1» заявили, что в 2023 году 64 процента организаций могут столкнуться с трудностями при подборе кадров. В первую очередь речь идет о рабочих на производстве (71 процент), производственном и инженерно-техническом персонале (64 процента), IT-специалистах (43 процента).