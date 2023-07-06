Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечные кредиты на сумму 111 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Москва и Московская область стали лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов, сумма которых составила 30,6 и 15,4 миллиарда рублей соответственно, что является ростом в 1,7 раза. Краснодарский край также показал значительный рост, оформив на 8,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге объем ипотеки — 7 миллиардов рублей, а это рост в 1,2 раза, Тюменская область выдала кредиты на сумму 4,7 миллиарда рублей, что является ростом в 1,6 раза.
«Общий рост рынка с начала года связан с целым рядом факторов. Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели поведения. Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4400 ипотечных кредитов в объеме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в 2 раза как в количественном, так и в денежном выражении», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Также ипотечные кредиты были популярны в Ленинградской области (4,2 миллиарда рублей, рост в 2,2 раза), Новосибирской области (4 миллиарда рублей, рост в 1,4 раза), Приморском крае (3,8 миллиарда рублей, рост в 1,3 раза), Свердловской области (3,7 миллиарда рублей, рост на 6%) и Республике Татарстан (2,8 миллиарда рублей, рост в 1,4 раза).
Среди программ ипотеки наиболее популярной оказалась «Семейная ипотека», которую выбрали 34% заемщиков. «Льготная ипотека на новостройки» была выбрана 29% клиентов. Программа для ИТ-специалистов — 15,5% кредитов, а приобретение вторичного жилья — 12,1%. Примерно 5% сделок было проведено по стандартной рыночной программе на новостройки, а около 3% — по программе «Дальневосточная ипотека».