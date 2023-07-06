Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечные кредиты на сумму 111 млрд рублей

Москва и Московская область стали лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов, сумма которых составила 30,6 и 15,4 миллиарда рублей соответственно, что является ростом в 1,7 раза. Краснодарский край также показал значительный рост, оформив на 8,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге объем ипотеки — 7 миллиардов рублей, а это рост в 1,2 раза, Тюменская область выдала кредиты на сумму 4,7 миллиарда рублей, что является ростом в 1,6 раза.