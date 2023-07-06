Буцаев: Объекты обращения с ТКО на сумму 2,1 млрд введены в строй в 2023 году

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Общие инвестиции в данные объекты составили 2,153 миллиарда рублей.
«В 2023 году было введено в эксплуатацию пять объектов обращения с ТКО в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае общей стоимостью 2,153 миллиарда рублей, пишет 56orb.ru. За 4,5 года реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ было введено в эксплуатацию 222 объекта обращения с ТКО, включая 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. Эти объекты создали возможность обработки 19,23 миллиона тонн ТКО, утилизации 5,34 миллиона тонн и размещения 2,79 миллиона тонн», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В абсолютных значениях это означает, что по итогам первого полугодия 2023 года план реализации федерального проекта по созданию мощностей для обращения с ТКО по обработке был выполнен на 98,7%, по утилизации — на 88,3%, а по размещению — на 69,1%, отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.
С момента начала реформы в 2019 году и по июнь 2023 года на создание объектов в России было затрачено 110 миллиардов рублей. Более 107 миллиардов рублей из этой суммы — инвестиции, вложенные до 2023 года. Оставшиеся 2,1 миллиарда рублей были направлены за первое полугодие 2023 года, причем около 99% из этой суммы являются частными инвестициями, а только 0,6% — государственные средства.
Согласно информации от региональных властей, до конца 2023 года на создание перспективных объектов по обращению с ТКО может быть направлено не менее 30 миллиардов рублей. Основной объем этих средств будет вложен частными инвесторами.