Буцаев: Объекты обращения с ТКО на сумму 2,1 млрд введены в строй в 2023 году

С момента начала реформы в 2019 году и по июнь 2023 года на создание объектов в России было затрачено 110 миллиардов рублей. Более 107 миллиардов рублей из этой суммы — инвестиции, вложенные до 2023 года. Оставшиеся 2,1 миллиарда рублей были направлены за первое полугодие 2023 года, причем около 99% из этой суммы являются частными инвестициями, а только 0,6% — государственные средства.