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Детский омбудсмен заявил о невиновности опеки в гибели Далера в Екатеринбурге

6 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сказал, что органы опеки не виноваты в гибели 6-летнего Далера из Екатеринбурга.

Как сообщается на сайте свердловского детского омбудсмена, по его данным, органы опеки «действовали строго в рамках действующего закона».

Он добавил, что после проверки в декабре сотрудники отдела опеки известили опекуна о проведении новой проверке, которая была запланирована на июнь. После этого Вероника Наумова попросила опеку немного перенести проверку, и те пошли ей навстречу. Этим, по словам Морокова, Наумова и воспользовалась самым циничным образом.

Также он указал на то, что с декабря ребенок не ходил в детский сад, а его представители были удовлетворены объяснениями Наумовой о том, почему так происходит. Администрация детсада не сообщила об этом в органы опеки.

Он считает, что презумпция доверия доминировала и над соседями этой семьи, потому что они давно не видели мальчика и тоже ничего не заподозрили.

Задержана директор детсада, в который ходил 6-летний Далер из Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Далер#Опекун#Детский омбудсмен#Органы опеки#Детсад#Происшествия#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург
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