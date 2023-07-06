Детский омбудсмен заявил о невиновности опеки в гибели Далера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как сообщается на сайте свердловского детского омбудсмена, по его данным, органы опеки «действовали строго в рамках действующего закона».
Он добавил, что после проверки в декабре сотрудники отдела опеки известили опекуна о проведении новой проверке, которая была запланирована на июнь. После этого Вероника Наумова попросила опеку немного перенести проверку, и те пошли ей навстречу. Этим, по словам Морокова, Наумова и воспользовалась самым циничным образом.
Также он указал на то, что с декабря ребенок не ходил в детский сад, а его представители были удовлетворены объяснениями Наумовой о том, почему так происходит. Администрация детсада не сообщила об этом в органы опеки.
Он считает, что презумпция доверия доминировала и над соседями этой семьи, потому что они давно не видели мальчика и тоже ничего не заподозрили.