Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Ранее инфекцию выявили у сотрудников распределительного центра Ozon. О гибели работников рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, сообщает ТАСС.
Сейчас проводятся все необходимые исследования для определения причины смерти. До этого в Роспотребнадзоре рассказывали о семи случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра.
После этого было привито более 60 человек. Сообщалось, что рисков для получателей посылок из их рук нет.