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Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией

6 июля 2023, 10:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое мужчин, которые заразились менингококковой инфекцией, умерли. Оба — работники Ozon.

Ранее инфекцию выявили у сотрудников распределительного центра Ozon. О гибели работников рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, сообщает ТАСС.

Сейчас проводятся все необходимые исследования для определения причины смерти. До этого в Роспотребнадзоре рассказывали о семи случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра.

После этого было привито более 60 человек. Сообщалось, что рисков для получателей посылок из их рук нет.

Сотрудники склада Ozon в Екатеринбурге заразились менингитом
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#Елена Озерова#Екатеринбург#OZON#Инфекция#Исследования#Здоровье
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